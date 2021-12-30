Видео-инструкция дня: «Водоканал» показал, как НЕ надо избавляться от недоеденного «Оливье»

На страничке компании во ВКонтакте появилось видео о судьбе новогоднего салата, который готовят на праздники с запасом, но часто не доедают до конца. По сюжету ролика девушка угощает своих коллег кушаньем, но никто не соглашается.

После этого главная героиня решается смыть салат в унитаз, но его «спасает» от участи более голодный и менее привередливый товарищ по работе. На предприятии рассказали, что в 2021 году 47% от общего числа засоров было связано с пренебрежением основным правилом — в систему водоотведения отправлялись бытовой мусор, влажные салфетки, отходы и гигиеническая продукция. Максимум, что можно утилизировать в унитаз — водорастворимую туалетную бумагу.

Напомним, 19 ноября отмечается Всемирный день туалета (да-да!) — праздник, утвержденный Всемирной туалетной организацией с целью преодолеть глобальный кризис в области санитарии. В честь этого петербургский «Водоканал» выпустил ролик о канализационных засорах. В стиле «Игры в кальмара»!

А еще в петербургском управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей рассказали, через сколько любимые новогодние салаты превратятся в «биологическое оружие».