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В петербургских электричках планируют сделать места для перевозки велосипедов

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В петербургских пригородных электричках в 2022 году планируют сделать специальные крепления для перевозки велосипедов. Об этом стало известно из письма от «Северо-Западной пассажирской компании» («СЗППК»), которое отправили участникам «Петербургского велообщества».

smith371 / Shutterstock.com

В компании рассказали, что «Демиховский машиностроительный завод», который производит электропоезда, в первом квартале 2022 года разместить закупку на изготовление и монтаж креплений для велосипедов.

После того, как заключат договор и получат на это финансирование, в электричках появятся крепления для фиксации велосипедов.

Напомним, пригородные поезда в Петербурге перешли на зимний график движения. Расписание изменилось для электричек на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

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