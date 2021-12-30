В петербургских электричках планируют сделать места для перевозки велосипедов

В компании рассказали, что «Демиховский машиностроительный завод», который производит электропоезда, в первом квартале 2022 года разместить закупку на изготовление и монтаж креплений для велосипедов.

После того, как заключат договор и получат на это финансирование, в электричках появятся крепления для фиксации велосипедов.

Напомним, пригородные поезда в Петербурге перешли на зимний график движения. Расписание изменилось для электричек на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.