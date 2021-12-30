Небольшой участок Невского проспекта закроют на Новый год. Рассказываем, как изменятся маршруты троллейбусов

Как рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», с 20:00 31 декабря до 4:30 1 января закроют для движения транспорта участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой набережной. Поэтому изменятся маршруты троллейбусов №№ 1, 5, 7, 11, 17 и 22, а маршрут №10 — закрыт.

На время перекрытия троллейбусы будут следовать:

№1 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту до конечной станции «Тульская улица»;

№5 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно: по Мытнинской и Полтавской улицам, Невскому проспекту), 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»;

№7 — от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно: по Мытнинской и Полтавской улицам, Невскому проспекту), 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»;

№11 — направлен по двум трассам:

от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по улице Кораблестроителей и по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;

от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по Наличной улице и по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице (обратно: по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;

№17 — от конечной станции «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича, Конногвардейскому переулку до конечной станции «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку, улице Якубовича);

№22 — от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту до конечной станции «Тульская улица».