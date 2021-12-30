«С первого взгляда полюбил»: послушайте письма, преодолевшие расстояние от Ленинграда до Тбилиси

Театральный критик, журналист:

«С первого взгляда влюбился» — про чувство вспыхнувшее, яркое, огненное, часто — короткое.

«С первого взгляда полюбил», ну мало кто верит, считает тезу фигурой речи, усмехается.

Однако, вот я, — живой свидетель пролонгированной любви родителей с первого отцовского взгляда. И до его последнего вздоха.

Шестнадцатилетний мальчик Володя Вольгуст в 1940 году в городе Тбилиси, в зале Театра Юных зрителей подошел к своему месту, согласно купленному билету. Место было занято девочкой. Ее звали Светлана. И его перемкнуло на всю жизнь. Если в одной фразе.

Он женился на ней через 10 лет после первой встречи. Раньше не позволяли обстоятельства.

Папа, Владимир Вольгуст — режиссер, выпускник режиссерского факультета класса Бориса Зона Ленинградского театрального института (1950г), заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, проработавший в Тбилисском ТЮЗе всю жизнь, поставивший немереное число спектаклей. Многолетний педагог по актерскому мастерству Тбилисского хореографического училища.

Мама, Светлана Чарекова, преподаватель музыки Тбилисского хореографического училища.

Желтовато-зеленоватые, мягкие пластинки я видела с раннего детства. Но прослушала их впервые на исходе 2021 года.

Отец обожал технический прогресс. Звуковое личное письмо в конце сороковых годов — наверное, такая же крутая штука, как сегодняшние наши тотально оснащенные гаджеты. Но гаджеты есть у каждого. А тогда — пойти на студию звукозаписи, наговорить, отослать, конечно же, движение тонкое, не банальное.

Отец был франт, что видно на фото, где он в шляпе. Так он красовался рекламным молодым человеком в одном из главных фотоателье на Невском проспекте.

У меня были сомнения, хорошо ли предавать публичности то, что предназначается одному единственному человеку.

Мама несомненно сказала бы: «Леночка, не надо». Папа — разрешил бы. Почему-то я в этом уверена…