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«С первого взгляда полюбил»: послушайте письма, преодолевшие расстояние от Ленинграда до Тбилиси

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Проект «Любовные письма» pop-up театра Семена Александровского выпустил новую историю — о любви и Новом годе. Театральный критик и журналист Елена Вольгуст нашла на чердаке виниловые пластинки с аудиописьмами своего отца, режиссера Владимира Вольгуста, отправленными из Ленинграда в Тбилиси своей возлюбленной Светлане. Теперь они оцифрованы и «хранятся» за Казанским собором.

Фотография предоставлена «Собака.ru» проектом «Любовные письма» и лично Еленой Вольгуст

Владимир Вольгуст и Светлана Черекова

Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, записанные на виниловые пластинки любовные послания пролежали на антресолях 75 лет. Совсем недавно их нашла дочь режиссера, театральный критик и журналист Елена Вольгуст. Теперь послушать письма Владимира Вольгуста его возлюбленной Светлане Черековой можно в приложении «Любовные письма». Для этого нужно прийти к Казанскому собору — на Казанскую улицу, 8-10. 

Елена Вольгуст также облачила в слова любовную историю своих родителей. Мы публикуем ее целиком.

Фотография предоставлена «Собака.ru» проектом «Любовные письма» и лично Еленой Вольгуст

Елена Вольгуст

Театральный критик, журналист:

«С первого взгляда влюбился» — про чувство вспыхнувшее, яркое, огненное, часто — короткое.

«С первого взгляда полюбил», ну мало кто верит, считает тезу фигурой речи, усмехается.

Однако, вот я, — живой свидетель пролонгированной любви родителей с первого отцовского взгляда. И до его последнего вздоха.

Шестнадцатилетний мальчик Володя Вольгуст в 1940 году в городе Тбилиси, в зале Театра Юных зрителей подошел к своему месту, согласно купленному билету. Место было занято девочкой. Ее звали Светлана. И его перемкнуло на всю жизнь. Если в одной фразе.

Он женился на ней через 10 лет после первой встречи. Раньше не позволяли обстоятельства.

Папа, Владимир Вольгуст — режиссер, выпускник режиссерского факультета класса Бориса Зона Ленинградского театрального института (1950г), заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, проработавший в Тбилисском ТЮЗе всю жизнь, поставивший немереное число спектаклей. Многолетний педагог по актерскому мастерству Тбилисского хореографического училища.

Мама, Светлана Чарекова, преподаватель музыки Тбилисского хореографического училища.

Желтовато-зеленоватые, мягкие пластинки я видела с раннего детства. Но прослушала их впервые на исходе 2021 года.

Отец обожал технический прогресс. Звуковое личное письмо в конце сороковых годов — наверное, такая же крутая штука, как сегодняшние наши тотально оснащенные гаджеты. Но гаджеты есть у каждого. А тогда — пойти на студию звукозаписи, наговорить, отослать, конечно же, движение тонкое, не банальное.

Отец был франт, что видно на фото, где он в шляпе. Так он красовался рекламным молодым человеком в одном из главных фотоателье на Невском проспекте.

У меня были сомнения, хорошо ли предавать публичности то, что предназначается одному единственному человеку.

Мама несомненно сказала бы: «Леночка, не надо». Папа — разрешил бы. Почему-то я в этом уверена…

Проект «Любовные письма» Pop-up театра Семена Александровского запустился в Петербурге осенью 2021 года. Это бесплатное аудиоприложение, благодаря которому перфоманс разыгрывается прямо в голове и в любое время. В городе есть сотни адресов, по которым жили выдающиеся писатели, художники, политики, спортсмены, архитекторы, предприниматели, цари и революционеры. Все они любили и писали письма. Самые интересные из них были отобраны командой проекта и озвучены известными людьми уже нашего времени — Ксенией Раппопорт, Елизаветой Боярской, Варварой Шмыковой, Евгением Водолазкиным, Верой Полозковой, Дмитрием Озерковым и многими другими.

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