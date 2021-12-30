В общественных пространствах Петербурга появились муралы о непохожести и принятии. Это проект организации «Перспективы»

«Да, мы очень хотим, чтобы наши подопечные — люди, которые не ходят, имеют трудности с моторикой, плохо говорят, видят или слышат — жили жизнью, где есть место прогулкам, закатам, крикам чаек и морю. Чтобы мир, от которого ребята спрятаны за стенами квартир и заборами интернатов, наконец открылся перед ними. Под занавес юбилейного года успели завершить третий мурал в рамках проекта. Он — про мечту и возможность каждого человека исполнить заветное желание. Даже если это встреча с Арнольдом Шварценеггером!» — отмечают в «Перспективах».

Благотворительная организация «Перспективы» появилась после того, как в 1996 году славистка из Германии Маргарете фон дер Борх и медбрат-волонтер Доминик Шлун пришли в считавшийся самым тяжелым корпус детского дома-интерната в Павловске. Вместе с единомышленниками они стали день за днем наполнять событиями, впечатлениями и эмоциями будни детей, которые считались необучаемыми и нечувствующими.