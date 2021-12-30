В общественных пространствах Петербурга появились муралы о непохожести и принятии. Это проект организации «Перспективы»

В общественных пространствах Петербурга появились муралы о непохожести и принятии. Это проект «20/25», посвященный 20-летию арт-студии «Перспективы» и 25-летию одноименной благотворительной организации.
Первый мурал создал в «Маяковка. Библиотека Охта LIB» художник Василий Цветков. «Существует очень много людей с ограниченными возможностями, различными особенностями, и почему-то их в нашем мире выделяют. Хотелось подчеркнуть, что эти люди — такие же, как мы», — рассказал он о своей работе. На стене изображено раскидистое дерев со множеством разного размера листьев. «Они облетают, ветер уносит их вперед вдаль, у каждого свой путь. Но это не отменяет того, что все они — с одного дерева», — отмечают в «Перспективах».
Создатель второго мурала, уличный художник Турбен создал манифест свободы. Морской рисунок и фраза, которую «Перспективы» четверть века повторяют как свою миссию и цель, теперь украшают набережную Исткабеля. «Перспективы есть у каждого», — гласит надпись.
«Да, мы очень хотим, чтобы наши подопечные — люди, которые не ходят, имеют трудности с моторикой, плохо говорят, видят или слышат — жили жизнью, где есть место прогулкам, закатам, крикам чаек и морю. Чтобы мир, от которого ребята спрятаны за стенами квартир и заборами интернатов, наконец открылся перед ними. Под занавес юбилейного года успели завершить третий мурал в рамках проекта. Он — про мечту и возможность каждого человека исполнить заветное желание. Даже если это встреча с Арнольдом Шварценеггером!» — отмечают в «Перспективах».
Благотворительная организация «Перспективы» появилась после того, как в 1996 году славистка из Германии Маргарете фон дер Борх и медбрат-волонтер Доминик Шлун пришли в считавшийся самым тяжелым корпус детского дома-интерната в Павловске. Вместе с единомышленниками они стали день за днем наполнять событиями, впечатлениями и эмоциями будни детей, которые считались необучаемыми и нечувствующими.
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