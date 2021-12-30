Петербург стал лидером среди регионов России по количеству «советских» улиц

Улицы, как-либо связанные с Советским Союзом и государственными деятелями СССР Владимиром Лениным, Сергеем Кировым, Михаилом Калинины и Карлом Марксом, подсчитали для РБК «Яндекс.Карты». Самые «советские» города располагаются в Краснодарском крае, Свердловской и Воронежской областях, а также Татарстане и Башкортостане.

Больше всего в прямом смысле «советских» улиц оказалось в Петербурге — здесь улиц под названием «Советская» 27. На втором месте Иркутск (26) и Ульяновск (11). Также в городе больше всего в России улиц, названных в честь Карла Маркса — целых четыре. Достаточно в Петербурге и улиц в честь Владимира Ленина — таких здесь семь. Опережает город только Москва (10).

Москва стала самым «несоветским» городом России — названий, связанных с СССР, здесь всего 0,6%. Это связано с волной переименований в 1990-1991 годах. При этом вполне возможно, что в ближайшие годы таких топонимов станет еще меньше, поскольку с присоединением новых территорий возникает необходимость во избежание путаницы переименовывать улицы в Новой Москве — сейчас в городе пять улиц Ленина.