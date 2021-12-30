Комфортная зима: синоптики рассказали о погоде на конец 2021 года в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 декабря, по периферии уходящего антициклона, на территорию региона будут поступать первые порции теплого и влажного атлантического воздуха. Это сделает погоду в Петербурге облачной, местами пройдет небольшой снег, а температурный фон вполне соответствует календарю.

Температура воздуха сегодня в городе -5…-7 градусов, по области -4…-9. Ветер ожидается южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. «Санкт-Петербург: комфортная зима», — резюмировал Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в последний день 2021 года, 31 декабря, в Петербурге будет облачная погода. Ночью пройдет умеренный снег, днем небольшие осадки в виде мокрого снега, возможно его налипание и гололед. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем от 0 до -2.

1 января в Петербурге будет облачно, пройдет небольшой, ночью местам умеренный снег. Ветер ночью западный, умеренный, утром и днем северный, северо-западный — от умеренного до порывистого. Температура воздуха в течение суток ожидается от -1 до -3 градусов.