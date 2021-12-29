В Петербурге продлили работу трамваев и троллейбусов в Новый год

Как рассказали в ГУП «Горэлектротранс», с учетом продления работы петербургского метрополитена до 02:00 будут работать следующие маршруты электротранспорта:

Трамваи № 6, 7, 9, 20, 25, 27, 36, 45, 55, 60, 100;

Троллейбусы №№: 2, 4, 15, 23, 27, 31, 38, 39, 40, 43, 45, 46.

Напомним, в Петербурге 23 декабря в очередной раз изменили график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Городской транспорт будет работать с 31 декабря на 1 января до 2 часов ночи.

Однако войти на станции метро получится до часу ночи. Затем будет четырехчасовой перерыв, а в 6 утра транспорт снова запустят. В последние рейсы наземный транспорт отправится от остановок у станций метро не позднее 2 часов ночи.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января некоторые станции метро закроют свои вестибюли раньше, другие — не будут работать вовсе. Рассказываем подробнее.