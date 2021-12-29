Петербург пошел в топ-5 самых тревожных регионов России

В работе учитывали уровень восприимчивости граждан к проблемам и страхам. Так, основным «раздражителей» в 2021 году стал коронавирус и все, что с ним связано. Больше всего страхов вызывали у населения QR-коды — они вошли в топ-3 тем тревожности почти во всех регионах страны.

В список самых тревожных регионов попали Москва, Петербург, Вологодская, Архангельская и Новгородская области. Помимо них, в рейтинге также замечены Пермский край, Тюменская, Свердловская области, Крым и Краснодарский край.

В топ-10 самых уравновешенных регионов вошли Калининградская, Курская область и Калужская области, Татарстан и Забайкальский край. Самыми невозмутимыми считают Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Дагестан, а также Чукотку и Сахалинскую область.

Напомним, Россия вошла в рейтинг пяти стран с самым низким индексом счастья. На первых строчках Гана, Афганистан, Гонконг и Ирак. Индекс счастья составляют по разнице между довольными и недовольными гражданами. В течение последних 10 лет страна все ниже опускалась в рейтинге. В 2013 году уровень составлял 24 пункта, 2014 году — 59 пунктов, после чего только падал. В 2021 году равняется 18 пунктам.