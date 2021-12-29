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Лучше не придумать: синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Петербурге

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Мечтали о небольшом морозце и пушистом снеге на Новый год? В Петербург придет самая настоящая зимняя погода в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом рассказал профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин на пресс-конференции в ТАСС.

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«Будет классический Новый год. Давно такого не было, чтобы было очень много снега. К нам на всех парах мчится циклон с Атлантического океана. Как раз 31-го он достигнет нашего региона, и температура к ночи повысится. Она будет чуть-чуть всего ниже нуля: минус 2–4 градуса. Будет небольшой снежок. Куда уж лучше? Лучше не придумать», — говорит Малинин.

Эксперт отметил, что такая же погода сохранится и после праздника. В первые январские дни Петербург будет во власти холодного сектора циклона. Поэтому температура воздуха в городе опустится до -5…-8 градусов. Но и это продлится недолго, затем будет в районе -4 градусов.

Ранее мы рассказывали, что советские кинофильмы — неотъемлемая часть празднования Нового года в России. Зачастую их показывают до боя курантов, но в этом году будут транслировать и после. В 04:20 1 января — и это не шутка!

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