В Ленинградском зоопарке елку украсили кусками мяса. Это новогодний подарок тигрице Виоле

Годовая тигрица Виола получила в канун праздников живую елку, украшенную кусками мяса — дерево привезли опекуны амурских тигров в зоопарке Российский морской регистр судоходства. Как отмечают сотрудники Ленинградского зоопарка, за колючим и ароматным деревом очень удобно притаиться, а еще его веточки «очень интересно грызть».

«Ну и конечно, как любому ребенку, годовалой тигрице понравилось находить под елочкой подарок. Наши работники спрятали в картонную перевязанную коробку мясное лакомство и украсили живую ель кусками мяса. А что еще нужно для счастья нашей Виоле? С наступающими праздниками вас, дорогие друзья!» — поделились сотрудники Ленинградского зоопарка.

Напомним, в конце ноября медведица Хаарчаана отметила юбилей — пять лет! В честь праздника Ленинградский зоопарк показал видео из архивных «детских» снимков и видео любимицы петербуржцев. А в начале декабря сурки зоопарка Ижорик и Августина впали в спячку. Ранее в этом году, а также в 2019 и 2018-ом, они проспали свой профессиональный праздник.