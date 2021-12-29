В Ленинградском зоопарке елку украсили кусками мяса. Это новогодний подарок тигрице Виоле

Если у вас так и не появилось новогоднее настроение, мы нашли видео, которое может это исправить. Годовалая тигрица Виола из Ленинградского зоопарка уже получила подарок и, как любой другой ребенок, решила открыть его прямо под елкой.
Годовая тигрица Виола получила в канун праздников живую елку, украшенную кусками мяса — дерево привезли опекуны амурских тигров в зоопарке Российский морской регистр судоходства. Как отмечают сотрудники Ленинградского зоопарка, за колючим и ароматным деревом очень удобно притаиться, а еще его веточки «очень интересно грызть».
«Ну и конечно, как любому ребенку, годовалой тигрице понравилось находить под елочкой подарок. Наши работники спрятали в картонную перевязанную коробку мясное лакомство и украсили живую ель кусками мяса. А что еще нужно для счастья нашей Виоле? С наступающими праздниками вас, дорогие друзья!» — поделились сотрудники Ленинградского зоопарка.
Напомним, в конце ноября медведица Хаарчаана отметила юбилей — пять лет! В честь праздника Ленинградский зоопарк показал видео из архивных «детских» снимков и видео любимицы петербуржцев. А в начале декабря сурки зоопарка Ижорик и Августина впали в спячку. Ранее в этом году, а также в 2019 и 2018-ом, они проспали свой профессиональный праздник.
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