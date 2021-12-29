Инцидент произошел во время спектакля. Автобус задел несколько припаркованных возле здания театра автомобилей. Никто из посетителей «Приюта комедианта» не пострадал.

«Автобус въехал в здание, но, слава богу, никто не пострадал. Фасад тоже не особо сильно пострадал, был сбит фонарь. Стекла не разбились, пострадавших нет, зрители в этот момент были в зале, то есть на улице никого не было», — сообщили в пресс-службе театра.

«Автобус въехал в театр сейчас. Помял машины. Слава богу, зрители в зале и все живы!» — отметил художественный руководитель «Приюта комедианта» Виктор Минков.