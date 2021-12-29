Вечером 28 декабря автобус въехал в здание «Приюта комедианта» на Садовой улице. В этот момент на сцене театра показывали спектакль.
Инцидент произошел во время спектакля. Автобус задел несколько припаркованных возле здания театра автомобилей. Никто из посетителей «Приюта комедианта» не пострадал.
«Автобус въехал в здание, но, слава богу, никто не пострадал. Фасад тоже не особо сильно пострадал, был сбит фонарь. Стекла не разбились, пострадавших нет, зрители в этот момент были в зале, то есть на улице никого не было», — сообщили в пресс-службе театра.
«Автобус въехал в театр сейчас. Помял машины. Слава богу, зрители в зале и все живы!» — отметил художественный руководитель «Приюта комедианта» Виктор Минков.
Театр «Приют комедианта» располагается в доме Таирова 1800-1810 годов постройки. С 1915-го здесь работал кинотеатр, в разные годы имевший различные названия — «Ампир», «Агитатор, кинотеатр Леноблотделения «Совкино», «Союзкино»-«Ампир», Государственный кинотеатр Леноблконторы гостреста «Роскино»-«Темп», «Сатурн».
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