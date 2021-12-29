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Автобус въехал в здание театра «Приют комедианта» на Садовой улице во время спектакля

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Вечером 28 декабря автобус въехал в здание «Приюта комедианта» на Садовой улице. В этот момент на сцене театра показывали спектакль.

Скриншот карт Google

Инцидент произошел во время спектакля. Автобус задел несколько припаркованных возле здания театра автомобилей. Никто из посетителей «Приюта комедианта» не пострадал.

«Автобус въехал в здание, но, слава богу, никто не пострадал. Фасад тоже не особо сильно пострадал, был сбит фонарь. Стекла не разбились, пострадавших нет, зрители в этот момент были в зале, то есть на улице никого не было», — сообщили в пресс-службе театра.

«Автобус въехал в театр сейчас. Помял машины. Слава богу, зрители в зале и все живы!» — отметил художественный руководитель «Приюта комедианта» Виктор Минков.

Театр «Приют комедианта» располагается в доме Таирова 1800-1810 годов постройки. С 1915-го здесь работал кинотеатр, в разные годы имевший различные названия — «Ампир», «Агитатор, кинотеатр Леноблотделения «Совкино», «Союзкино»-«Ампир», Государственный кинотеатр Леноблконторы гостреста «Роскино»-«Темп», «Сатурн».

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