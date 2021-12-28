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Дворцовый мост на 40 минут «встал» без движения. Посмотрите на очередь из общественного транспорта

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В Петербурге в районе девяти часов вечера перекрыли движение по Дворцовому мосту. Как передает редактор новостей «Собака.ru», пробка из автобусов и автомобилей стояла больше 40 минут.

Дарья Гладких
Дарья Гладких

Затор тянется от стрелки Васильевского острова до Невского проспекта. На картах видно, что общественный транспорт собрался в огромную очередь на поезд по мосту.

Предполагается, что временное ограничение движения по мосту связано с неофициальным саммитом стран СНГ с участием президента Владимира Путина.

Напомним, сегодня, 28 декабря, в Петербурге проходит неофициальный саммит стран СНГ с участием президента Владимира Путина. К приезду глав государств город подготовили основательно. Показываем, как именно — от вычищенных от снега улиц до зажженных Ростральных колонн.

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