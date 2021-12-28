В Петербурге заработали три новые перехватывающие парковки у метро и железнодорожной станции

Парковка у метро «Рыбацкое» вмещает 100 машин. Как пояснил председатель комитета Кирилл Поляков, если стоянка будет пользоваться спросом, то в дальнейшем ее смогут расширить за счет свободных участков земли.

Парковку у станции метро «Старая Деревня» сделали на 58 машино-мест, а около станции Царское Село — на 89 машино-мест. По всем трем адресам установили автоматизированное парковочное оборудование с современным программным обеспечением.

Также на парковках предусмотрели места для стоянки велосипедов, и не менее 10% мест отвели для бесплатной стоянки транспорта инвалидов. В комитете добавили, что пользоваться без оплаты перехватывающими парковками можно с 6:01 до 20:00, а затем оплатить поездку в общественном транспорте картой «Подорожник». В режиме обычной автостоянки днем она обойдется в 25 рублей в час. Всего по городу размещено 20 перехватывающих парковок.

Напомним, в Петербурге планируют ввести поминутный тариф на платную парковку. Запуск подобного решения потребует полной перестройки всей информационной системы, которую комитет по информатизации только недавно передал комтрансу. Вероятно, поминутный тариф сможет появиться в Петербурге не раньше осени 2022 года.

Смольный изменил тарифы платной парковки в центре Петербурга. Теперь за час стоянки автолюбители заплатят 100 рублей. Изменения вступили в силу с 1 декабря 2021 года.