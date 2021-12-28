Дороги без снега и зажженные Ростральные колонны: как Петербург подготовили к приезду Путина

Пробки и перекрытия сегодня сопровождали петербургских водителей в течение всего дня. Если к полудню они достигли семи баллов, к 17:00 — уже девяти. «Конечно, люди же должны стоять и пропускать царей и гостей города.Не надо им никуда… С работы домой, за подарками», «Вечером будет жаркий ад, когда люди поедут с работы по магазинам. Сейчас все встанет колом — и не на один час», — негодуют горожане.