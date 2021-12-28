Дороги без снега и зажженные Ростральные колонны: как Петербург подготовили к приезду Путина

Сегодня, 28 декабря, в Петербурге проходит неофициальный саммит стран СНГ с участием президента Владимира Путина. К приезду глав государств город подготовили основательно. Показываем, как именно — от вычищенных от снега улиц до зажженных Ростральных колонн.
Днем петербуржцы обратили внимание на то, что зажглись Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Правда, только одна из двух. Позже представители «ПетербургГаза» объяснили это простым совпадением — на 28 декабря был запланирован пробный розжиг.
Пробки и перекрытия сегодня сопровождали петербургских водителей в течение всего дня. Если к полудню они достигли семи баллов, к 17:00 — уже девяти. «Конечно, люди же должны стоять и пропускать царей и гостей города.Не надо им никуда… С работы домой, за подарками», «Вечером будет жаркий ад, когда люди поедут с работы по магазинам. Сейчас все встанет колом — и не на один час», — негодуют горожане.
По прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки», сложная ситуация на дорогах сохранится до 20:00. К 21:00 пробки будут оцениваться в пять баллов, к 22:00 — в четыре, а к 23:00 светофор вновь станет «зеленым» — и покажет три балла.
Скриншот сервиса «Яндекс.Пробки» к 17:00
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