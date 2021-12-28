IKEA откроет первый магазин городского формата в Петербурге

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе IKEA, новый магазин будет располагать большой и просторной студией планирования, а также предоставлять услуги комплексного дизайн-сервиса, в рамках которого покупатели смогут спланировать не только мебельные системы, но и получить консультации по интерьерным решениям и обустройству дома. Здесь можно будет вдохновляться всем ассортиментом товаров, а также приобрести и сразу забрать аксессуары и небольшую мебель. Для покупки комплексных решений и крупной мебели будет необходимо воспользоваться услугой доставки.

Для быстрого и удобного совершения покупок будут работать кассы самообслуживания и пункт выдачи онлайн заказов, расположенный на «минус» 2 этаже торгового центра. Покупатели смогут выбрать удобный интервал, забрать купленные онлайн товары и сразу же погрузить их в машину.

Компания также продолжает активно направление IKEA Food. Магазин городского формата в «Европолисе» впервые представит новую концепцию, которая объединит на одной площадке сразу три формата: бистро, ресторан и магазин шведских продуктов. Посетители смогут выбрать снэки для быстрого перекуса, взять полноценный обед в посадочной зоне ресторана или приобрести шведские продукты для приготовления дома. В меню ресторана и бистро войдут около 35 готовых блюд — включая фирменные фрикадельки, хот-доги, десерты, салаты и напитки. Магазин будет насчитывать около 100 наименований товаров.

Представители «Европолиса» и IKEA уже подписали соглашение об аренде, согласно которому новый магазин под названием «IKEA Сити» будет открыт уже в 2023 году.

«Санкт-Петербург для нас — один из крупнейших рынков в России. Мы также видим, что жители города заинтересованы в развитии сети ИКЕА в регионе. Поэтому для нас открытие первого магазина городского формата в Петербурге является не только логичным продолжением развития сети омниканальных продаж, но и шагом навстречу покупателям. Теперь благодаря удобному расположению «IKEA Сити» в ТРК «Европолис» товары и решения бренда станут еще доступнее, а у горожан появится возможность шопинга налегке и недалеко от центра города», — отметил директор по устойчивому развитию розничной IKEA в России Понтус Эрнтелл.