В Петербурге открылись еще два филиала молодежного пространства «Просто»

Новые площадки открылись по результатам опроса в социальных сетях о том, в каких районах города не хватает новых молодежных пространств. «Просто» на Новоизмайловском проспекте, 48 оснащено коворкингом, переговорными комнатами, лекторием и амфитеатром. Также здесь созданы условия для развития проектной деятельности молодежи, поддержки инициатив и деятельности молодежных общественных объединений, развивается институт наставничества.

Второе пространство «Просто» открылось в Калининском районе — на проспекте Непокоренных, 16. Здесь молодых людей ждут комфортные места для работы, лекторий и переговорная комната.

«Молодежи нужны новые современные точки притяжения. В таких пространствах как «Просто» созданы условия для поддержки и развития идей молодых петербуржцев», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Первое в Петербурге молодежное пространство «Просто» было создано в сентябре 2019 года на территории технопарка «Ленполиграфмаш». В ноябре 2021-го пространство открылось на Васильевском острове. Оно занимает часть помещений ДК имени Кирова — здесь можно воспользоваться коворкингом, амфитеатром, лекторием и даже съемочным павильоном. Для посещения необходима регистрация на сайте. Коворкинг бесплатен для молодых людей от 14 до 35 лет.

Аудитория «Просто» составляет сегодня свыше 60 тысяч человек. Как отмечают в Смольном, формат коворкингов востребован у петербуржцев — в них приезжает учиться и работать молодежь со всего города. На таких площадках бесплатно проводятся лекции и мастер-классы, образовательные программы, встречи с известными людьми.