В Петербурге проходит саммит СНГ с участием Путина. На дорогах 7-балльные пробки и перекрытия

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 12:30 на дорогах Петербурга 7-балльные пробки. К 15:00 они достигнут восьми баллов, к 17:00 — девяти. Официально движение перекрыто на Конногвардейском бульваре — до 18:00 28 декабря, переулке Антоненко возле Мариинского дворца, а также Потемкинской улице и примыкающей к ней части улицы Фурштатской — вплоть до конца дня.

Как пишет «Фонтанка», время от времени перекрывают мосты. Около 11:00 для проезда был закрыт Дворцовый мост, к 12:10 вновь перекрыли направление с Васильевского острова в сторону Адмиралтейства. Сложнее всего обстановка на въезде на Троицкий мост, а на Каменноостровском проспекте 2-километровая пробка.

Инициатором саммита стран СНГ, который проходит сегодня в Петербурге, стал президент России Владимир Путин. Участие в неформальной встрече примут лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На саммите будет присутствовать также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Помимо общей встречи на полях саммита могут состояться и отдельные беседы.