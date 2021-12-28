По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 декабря, синоптическую ситуацию будет определять северная периферия антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха сегодня в городе составит -6…-8 градусов, по области -5…-10, местами до -15. Ветер ожидается южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 28 декабря, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью -11…-13 градусов, в окрестностях до -16, днем -5…-7. На дорогах гололедица.

В среду, 29 декабря, также облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха в течение суток от -5 до -7 градусов, на дорогах по-прежнему гололедица. В четверг, 30 декабря, облачно с прояснениями, в конце дня местами пройдет небольшой снег. В ночное время суток -9…-11 градусов, днем -7…-9.

Напомним, погода приготовила новогодний подарок петербуржцам. В ночь на 1 января морозы в городе сойдут на нет — синоптики прогнозируют почти «нулевую» температуру. О скором потеплении в Петербурге также говорит прогноз погодного центра «Фобос». Рассказываем подробнее.