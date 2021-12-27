В Петербурге ограничат движение транспорта по набережно Карповки до середины лета следующего года

В Петербурге вступает в силу ограничения движения на некоторых улицах города. Рассказываем, по каким улицам изменится движение транспорта.
Как рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), с 28 декабря по 14 июля 2022 года по набережной реки Карповки от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы будет ограничено движение транспорта. Там проведут ремонт трамвайных путей.
Также с 28 декабря до 10 января 2022 года движение транспорта ограничат на перекрестке набережной реки Карповки и Барочной улицы. На этом участке будут прокладывать электрокабель.
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