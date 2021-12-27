В Петербурге ограничат движение транспорта по набережно Карповки до середины лета следующего года

Как рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), с 28 декабря по 14 июля 2022 года по набережной реки Карповки от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы будет ограничено движение транспорта. Там проведут ремонт трамвайных путей.

Также с 28 декабря до 10 января 2022 года движение транспорта ограничат на перекрестке набережной реки Карповки и Барочной улицы. На этом участке будут прокладывать электрокабель.