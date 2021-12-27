По газонам не ходить: конфликт между главой муниципалитета в Купчино и таксистом перерос в потасовку

Инцидент произошел 27 декабря на Софийской улице. Глава муниципального образования №72 Павел Швец рассказал, что в этом районе летом благоустроили территорию. Но местные автомобилисты продолжали парковаться на пешеходной зоне, пишет «Фонтанка».

«Мы загородили все бетонными блоками, чтобы машины не разрушили то, что сделано. Сегодня утром еду мимо, вижу — машина стоит. Подошел посмотреть: таксист хотел просочиться между забором и бетонным блоком и, естественно, застрял. Я сказал ему, что тут газон и пешеходная дорожка и тут ездить нельзя», — рассказал глава муниципалитета.

После того, как чиновник сделал замечание водителю, тот стал вырывать телефон у главы муниципалитета, а потом и вовсе ударил его лбом в нос. Конфликт удалось остановить местным жителям. Чиновника осмотрели в больнице, врачи подозревают у него перелом носа. Таксиста задержали сотрудники правоохранительных органов.