18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

По газонам не ходить: конфликт между главой муниципалитета в Купчино и таксистом перерос в потасовку

Поделиться:

В Петербурге главе муниципалитета в Колпино таксист сломал нос за замечание по поводу неправильной парковки. Рассказываем, какие подробности известны про эту ситуацию.

Shutterstock.com

Инцидент произошел 27 декабря на Софийской улице. Глава муниципального образования №72 Павел Швец рассказал, что в этом районе летом благоустроили территорию. Но местные автомобилисты продолжали парковаться на пешеходной зоне, пишет «Фонтанка».

«Мы загородили все бетонными блоками, чтобы машины не разрушили то, что сделано. Сегодня утром еду мимо, вижу — машина стоит. Подошел посмотреть: таксист хотел просочиться между забором и бетонным блоком и, естественно, застрял. Я сказал ему, что тут газон и пешеходная дорожка и тут ездить нельзя», — рассказал глава муниципалитета.

После того, как чиновник сделал замечание водителю, тот стал вырывать телефон у главы муниципалитета, а потом и вовсе ударил его лбом в нос. Конфликт удалось остановить местным жителям. Чиновника осмотрели в больнице, врачи подозревают у него перелом носа. Таксиста задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: