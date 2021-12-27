Уже все 10 баллов: предновогодний Петербург продолжают сковывать километровые пробки

«Краснеть» город начал еще в 16:39. Уже к 17:45 дорожная ситуация превышает на 2 балла движение в будний день. И в ближайшие два часа пробки 10 баллов сохранятся, и пойдут на убыть только к 21:00.

По традиции заторы фиксируют в центре города. Стоит Невский проспект, Садовая улица, Лиговский проспект, набережная Обводного канала, у площади Александра Невского, Синопская набережная и Большеохтинский мост, 2-я Советская улица.

На Васильевском острове затруднительная дорожная обстановка на 8-ой и 9-ой линии В.О., Малом проспекте В.О., набережной Макарова. Петроградская сторона также парализована. В пробках: улица Куйбышева, Сампсониевский мост, Большой проспект П.С., Каменноостровский проспект.

Но самая напряженная обстановка на внутреннем кольце КАД от Октябрьской набережной до Московского шоссе. Ее длина составляет 9,2 километра. Также протяженные пробки фиксируют от Выборгского шоссе до проспекта Культуры и на Волхонском шоссе от Стрельны до КАД.