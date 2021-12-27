В Петербурге закрыли 20 нелегальных елочных базаров за неделю

Так за неделю сотрудники комитета провели рейды и закрыли 20 нелегальных точек по продаже елок. Незаконную деятельность прекратили в Невском, Приморском, Кировском, Московском, Фрунзенском, Калининском, Красносельском, Адмиралтейском и Центральном районах. Все торговые конструкции убрали, а сами деревья перевезли для уничтожения.

Недобросовестных торговцев также ждет штраф. Для физических ли он составит 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч. Рейды будут проходить до 31 декабря.

«Новогодние елки — сезонный товар. Город поддерживает честный бизнес, тех, кто заранее оформляет договоры аренды. Но многие недобросовестные предприниматели в погоне за выгодой предпочитают «забыть» о правилах и санитарных нормах. Зачастую они не только продают елки без оформления документов, но и вырубают их без разрешения, наносят ущерб нашим лесам. Это недопустимо», — заявил губернатор Александр Беглов.

Напомним, В Петербурге с 20 декабря заработали елочные базары по 82 адресам, сообщили в комитете имущественных отношений. Рассказываем, в каких районах можно купить самое пышное и душистое новогоднее дерево.