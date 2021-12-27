Видео дня: сотни Дедов Морозов танцуют под «Дискотеку Аварию» перед стартом забега на Дворцовой

Центральной площадкой забега стала Дворцовая площадь. Маршрут проходил мимо главной ели Петербурга, по Миллионной улице и набережной реки Мойки. Участники разделились на тех, кто хочет пробежать спортивную дистанцию — два круга по 2,5 километра — и тех, кто пришел просто хорошо провести время. Ключевым условием было пробежать дистанцию в костюме Деда Мороза.

«В этом году было тяжелее всего решать организационные вопросы. Было действительно тяжело, потому что обычно такие мероприятия подготавливаются заранее, но мы получили согласование буквально 3 декабря. […] Все, конечно, устали, команда устала, но то, как прошел забег, эти счастливые лица, эти эмоции — они непередаваемые. Поэтому то, ради чего мы все это делали, и какими усилиями это все реально состоялось — это круто, и эти эмоции того стоят», — приводит ТАСС слова основателя и руководителя забега Айдара Нуриева.