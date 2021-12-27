Видео дня: сотни Дедов Морозов танцуют под «Дискотеку Аварию» перед стартом забега на Дворцовой

В минувшее воскресенье в Петербурге прошел Международный забег Дедов Морозов. Посмотрите, как сотни новогодних волшебников танцуют под «Дискотеку Аварию» (это они написали одну из любимейших праздничных песен россиян!) перед стартом.
Центральной площадкой забега стала Дворцовая площадь. Маршрут проходил мимо главной ели Петербурга, по Миллионной улице и набережной реки Мойки. Участники разделились на тех, кто хочет пробежать спортивную дистанцию — два круга по 2,5 километра — и тех, кто пришел просто хорошо провести время. Ключевым условием было пробежать дистанцию в костюме Деда Мороза.
«В этом году было тяжелее всего решать организационные вопросы. Было действительно тяжело, потому что обычно такие мероприятия подготавливаются заранее, но мы получили согласование буквально 3 декабря. […] Все, конечно, устали, команда устала, но то, как прошел забег, эти счастливые лица, эти эмоции — они непередаваемые. Поэтому то, ради чего мы все это делали, и какими усилиями это все реально состоялось — это круто, и эти эмоции того стоят», — приводит ТАСС слова основателя и руководителя забега Айдара Нуриева.
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