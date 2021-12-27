В Петербурге сделают общественные туалеты бесплатными с января

В Петербурге с 1 января сделают бесплатный вход в общественные туалеты. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Но правда не во все, а только в те, что входят в ведение «Водоканала». Сейчас, чтобы воспользоваться туалетом в общественном месте, придется заплатить 30 рублей. С 1 января плата взиматься не будет. Компания будет получать возмещение затрат на эксплуатацию за счет бюджетных ассигнований Петербурга.
Туалеты будут работать, как прежде, окажутся лишь от кассового обслуживания. В пунктах также оставят дежурных сотрудников, которые продолжат помогать маломобильным группам населения, следить за сохранностью имущества, аварийными ситуациями и соблюдением санитарных норм, а также предотвращать «бесконтрольное присутствие асоциальных личностей и лиц без определенного места жительства».
В городе под ведением «Водоканала» находится 651 общественный туалет: 291 передвижной, 214 стационарных, 91 модульный, 34 модульных с накопительными емкостями для установки в садах и парках, 21 передвижной на базе автомобильного шасси. На официальном сайте компании можно найти интерактивную карту туалетов.
Напомним, комитет по энергетике Петербурга планировал сделать пользование туалетами в парках и садах бесплатным еще с конца августа. На нулевых чтениях бюджета на 2022–2024 годы сообщалось, что сейчас заложены 355,3 млн рублей на 2022 год на эксплуатацию туалетов. Комитет просил еще 92 млн рублей.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.