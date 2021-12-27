В Петербурге сделают общественные туалеты бесплатными с января

Но правда не во все, а только в те, что входят в ведение «Водоканала». Сейчас, чтобы воспользоваться туалетом в общественном месте, придется заплатить 30 рублей. С 1 января плата взиматься не будет. Компания будет получать возмещение затрат на эксплуатацию за счет бюджетных ассигнований Петербурга.

Туалеты будут работать, как прежде, окажутся лишь от кассового обслуживания. В пунктах также оставят дежурных сотрудников, которые продолжат помогать маломобильным группам населения, следить за сохранностью имущества, аварийными ситуациями и соблюдением санитарных норм, а также предотвращать «бесконтрольное присутствие асоциальных личностей и лиц без определенного места жительства».

В городе под ведением «Водоканала» находится 651 общественный туалет: 291 передвижной, 214 стационарных, 91 модульный, 34 модульных с накопительными емкостями для установки в садах и парках, 21 передвижной на базе автомобильного шасси. На официальном сайте компании можно найти интерактивную карту туалетов.

Напомним, комитет по энергетике Петербурга планировал сделать пользование туалетами в парках и садах бесплатным еще с конца августа. На нулевых чтениях бюджета на 2022–2024 годы сообщалось, что сейчас заложены 355,3 млн рублей на 2022 год на эксплуатацию туалетов. Комитет просил еще 92 млн рублей.