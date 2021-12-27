Власти Петербурга, Москвы и Екатеринбурга планируют расширить возможности автомобилистов для борьбы с пробками

Как пишет «Коммерсантъ», с инициативой внести поправки в действующий ГОСТ №52289 выступила Ассоциация транспортных инженеров. Данный стандарт устанавливает правила применения знаков, разметки и светофоров. До апреля 2020 года он запрещал однофазное регулирование на перекрестках — когда машина поворачивает направо одновременно с пешеходом, который в этот момент переходит дорогу.

Однако запрет был частично снят новой редакцией ГОСТа. Теперь однофазное регулирование на перекрестках возможно только в случае низкой интенсивности движения — поворачивают не более 120 машин в час, а интенсивность движения пешеходов не превышает 600 человек в час.

Поправки, предлагаемые Ассоциацией транспортных инженеров, могут сделать данный пункт ГОСТа рекомендательным. В Смольном инициативу поддерживают. Как объясняют в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга, в крупных городах на большинстве перекрестков интенсивность движения выше, поэтому действующий стандарт не дает ввести совместное движение пешеходов и автомобилей. «Решение должен принимать ответственный за организацию движения орган власти на основании анализа транспортной ситуации по каждому конкретному адресу с учетом статистики ДТП», — резюмировали в дирекции.

Как отмечают в московском Центре организации дорожного движения, совмещенное движение автомобилей и пешеходов в одной фазе практикуется во многих европейских странах — это «помогает быстрее двигаться автомобилям, а пешеходам не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора». Поэтому в ведомстве «допускают увеличение значений интенсивности транспорта и пешеходов, если это не повлияет на безопасность движения».

Позицию Москвы поддерживают и в Екатеринбурге. «В любом случае водитель должен руководствоваться ПДД. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам», — отмечают в Центре организации движения города.