По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 декабря, синоптическую ситуацию продолжит определять тыловая часть ушедшего циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха сегодня в городе составит -7…-9 градусов, по области -6…-11 — это на 4-5 градусов ниже климатической нормы для 27 декабря в Петербурге. Атмосферное давление продолжит расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 28 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью -12…-14 градусов, в окрестностях местами до -16, днем -5…-7. На дорогах образуется гололедица.

В среду, 29 декабря, в Петербурге будет переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток составит от -5 до -7 градусов. На дорогах продолжит образовываться гололедица.