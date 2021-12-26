«Как в тюрьме побывала»: в Ленобласти 90-летняя пенсионерка застряла в лифте и провела там почти 9 часов

Как передает издание 78.ru, 25 декабря пенсионерка вышла на прогулку со скандинавскими палками и долго не возвращалась домой. Родственники пытались самостоятельно ее отыскать, затем обратились в полицию и поисковой отряд «Лиза Алерт». Как оказалось, 90-летняя женщина застряла в лифте и простояла в нем восемь с половиной часов — с 13:50 до 22:20. Найти ее удалось благодаря тому, что близкие услышали у шахты кашель и стук.

«Как в тюрьме побывала — в одиночной камере или в карцере. Как смену отработала шахтовую. Ладно хоть в лифте свет был. Я уже все стихи вспомнила, все песни. Гимнастику делала. Два раза садилась на пол, ноги не держали, но потом вставала, стучала в двери, звала на помощь. Не за себя переживала, а за семью — звонила диспетчеру по кнопке и просила предупредить, чтобы мои меня не потеряли. Она говорила: «Ждите, терпите. Заявку передала». Она для чего там сидит вообще? Почему такое ужасное отношение к людям?» — цитирует издание ее слова.

Теперь Всеволожская городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности организации, ответственной за эксплуатацию лифтового оборудования, управляющей компании и ответственных должностных лиц, отметили в ведомстве.