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Посмотрите, как украсили к Новому году «Остров фортов» в Кронштадте

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В музейно-историческом парке «Острове фортов» в Кронштадте запустили новогодний проект «Морская зимняя сказка». Новые кадры опубликовали в Instagram — посмотрите, как красиво!

Открытие состоялось с торжественным зажжением огней «Морской елки» на главной парковой площади, веселой детской интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и их помощников, а также  выступлением артистов театра-цирка «Монгольфьери». На «Острова фортов» установили новогоднюю ель, а сам парк украсили  арт-объектами и иллюминацией.

«Морская зимняя сказка» продлится до 15 января. В предпраздничные дни и в период новогодних каникул парк «Остров фортов» будет работать в обычном режиме. Только 7 января парк закроется в 16:00.

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