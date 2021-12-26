Посмотрите, как украсили к Новому году «Остров фортов» в Кронштадте

Открытие состоялось с торжественным зажжением огней «Морской елки» на главной парковой площади, веселой детской интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и их помощников, а также выступлением артистов театра-цирка «Монгольфьери». На «Острова фортов» установили новогоднюю ель, а сам парк украсили арт-объектами и иллюминацией.

«Морская зимняя сказка» продлится до 15 января. В предпраздничные дни и в период новогодних каникул парк «Остров фортов» будет работать в обычном режиме. Только 7 января парк закроется в 16:00.