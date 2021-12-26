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Станцию метро «Технологический институт — 1» откроют не раньше новогодних праздников

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Сроки открытия станции метро «Технологический институт — 1» в Петербурге в очередной раз перенесли. Теперь ее планируют открыть после новогодних праздников, 10 января. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на КРТИ.

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Как рассказали изданию в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, технологический запуск должен состояться 30 декабря, но пассажиров планируют принимать только 10 января 2022 года.

На ремонт станцию закрыли в апреле 2020 года, но к назначенному сроку — августу 2021 года — ее так и не открыли. В Смольном это связывают с банкротством производителя эскалаторного оборудования ЗАО «СМУ-9 „Метрострой“». Ранее станцию обещали открыть к концу 2021 года, однако сроки вновь перенесли.

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