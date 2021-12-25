«Может, место такое выбрали для города»: на прямой линии Беглова обсудили проблему плохой уборки снега

В 2021 году чаще всего горожан волновали вопросы здравоохранения, комфортной среды, социальной политики, образования, а также транспортной и инженерной инфраструктуры. Свое мнение касательно уборки снега в городе высказал ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Семен Михайловский. Он назвал эту тему вечной и «эмоционально обсуждаемой».

Михайловский призвал не обвинять других, а «принять всем сообществом свою общую ответственность». «Может, город такой? Может, место такое выбрали для города? Вот тогда можно обращаться к истории, потому что город строился вопреки всему: вопреки природе, с огромными жертвами…», — заявил он.

В свою очередь Александр Беглов сказал, что «самый главный ответственный за уборку снега — это губернатор». По его словам, именно губернатор «должен и обязан организовать этот процесс».