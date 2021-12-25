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«Может, место такое выбрали для города»: на прямой линии Беглова обсудили проблему плохой уборки снега

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Сегодня, 25 декабря, на официальной странице губернатора Петербурга Александра Беглова запустили трансляцию, в ходе которой глава города отвечает на вопросы петербуржцев. В частности, затронули тему некачественной уборки снега. Участники обсуждения предположили, что проблема заключается в местоположении города (что? да!). 

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В 2021 году чаще всего горожан волновали вопросы здравоохранения, комфортной среды, социальной политики, образования, а также транспортной и инженерной инфраструктуры. Свое мнение касательно уборки снега в городе высказал ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Семен Михайловский. Он назвал эту тему вечной и «эмоционально обсуждаемой».

Михайловский призвал не обвинять других, а «принять всем сообществом свою общую ответственность». «Может, город такой? Может, место такое выбрали для города? Вот тогда можно обращаться к истории, потому что город строился вопреки всему: вопреки природе, с огромными жертвами…», — заявил он.

В свою очередь Александр Беглов сказал, что «самый главный ответственный за уборку снега — это губернатор». По его словам, именно губернатор «должен и обязан организовать этот процесс».

В пресс-службе Смольного уточнили, что за три недели в городе вывезли более 1 млн кубометров снега — в прошлом году 1 млн 300 «кубов» отправили за всю зиму. Власти города пока не собираются применять реагенты для борьбы со снегом, но не исключают такого варианта.

Напомним, в Петербурге после проверок качества уборки снега выписали штрафов на 22,3 млн рублей, возбуждено 121 административное дело. Ранее в Смольном признали перебои с уборкой снега в Петербурге. По заявлению председателя Комитета по благоустройству Петербурга Василия Пониделко, согласно нормативам, на вывоз снега дается от 9 до 20 суток — и «данный норматив нарушен не был». При этом он признал, что надо работать оперативнее. Для этого были заключены дополнительные договоры на привлечение еще 600 единиц уборочной техники.

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