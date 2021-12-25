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Синоптик предупредил об усилении морозов в Петербурге

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В эту субботу, 25 декабря, в Петербурге ожидаются кратковременный снег и усиление морозов. Об этом предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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Как он сообщил, «синоптическая ситуация будет представлена тыловой частью активного североатлантического циклона». В связи специалист прогнозирует облачную погоду, кратковременный снег, а также усиление морозов — температурный фон окажется ниже климатической нормы на 8-9 градусов.

В начале дня температура воздуха в Петербурге составит от -10 до -12 градусов, в Ленобласти — до -14. Скорость северо-западного ветра — 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни морозы будут только усиливаться. Так, в конце рабочей недели ночью столбики термометров опустятся до -16 градусов, а днем – до -14 градусов. В понедельник ситуация не улучшится: ночью ожидается до -18 градусов ночью, днем – до -10.

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