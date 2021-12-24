Центр «покраснел»: в Петербурге пятый день подряд сохраняются аномальные 10-балльные пробки

По предварительным прогнозам, серьезные заторы продержатся еще, как минимум, два часа. К девяти вечера пробки будут доходить до 6 баллов.

Затруднено движение на Выборгском шоссе, пробка растянулась на 4,8 километра от торгового центра до Песочного шоссе. Также на севере отмечают затор на проспекте Культуры. Два большегруза не смогли подняться на горку в сторону КАД и перегородили движение.

На самом КАДе две значительные пробки фиксируют от Красносельского до Ропшинского шоссе и от Пулковского шоссе до виадука над железной дорогой.

Конечно, почти невозможно проехать по центру. Плотно встали на Невском проспекте, на Садовой улице, на набережной Обводного канала, у площади Александра Невского. Сложная дорожная обстановка и на Октябрьской набережной, почти парализована Петроградская сторона, стоит Чкаловский проспект, Большой проспект П.С., набережная реки Карповки. Чуть лучше дела обстоят на Васильевском острове.

Также плотно встали Пироговская, Выборгская и Ушаковская набережные и Приморский проспект от Литейного моста до улицы Академика Шиманского. Такие значительные пробки связывают с обилием снега на дорогах, массой небольших ДТП и коммунальными авариями.