Самый холодный и самый снежный: синоптик подвел погодные итоги декабря в Петербурге

«Это самый холодный декабрь за 9 лет и самый снежный за 11. <…> Пока декабрь такой, но до конца месяца еще целая неделя. На текущий момент в Петербурге выпало 39 миллиметров осадков, что составляет 76% от нормы месяца», — рассказал синоптик.

Помимо этого, Леус дал предварительный прогноз на первую неделю 2022 года. В городе будет действовать очередной циклон. Предполагается, что он принесет с собой сильные снегопады, особенно 31 декабря.

В первые дни нового года температура воздуха будет зависеть от того, по какому «маршруту» пройдет циклон. Прогнозируется два варианта: 0..-2 градуса или -5…-7 градусов. В первую неделю января столбики термометров будут опускаться ниже нормы, а ночные морозы будут доходить до -14 градусов.