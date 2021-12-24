Юлия Киселева родилась в 1972 году в Ленинграде. В 1996 году окончила Санкт‑Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2006-ом — Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1994 по 2008 год работала в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Петербурга, начав деятельность с должности ведущего специалиста и закончив ее на посту председателя комитета.

С ноября 2008 по апрель 2013 года Киселева уже занимала пост председателя Комитета по градостроительству и архитектуре, но ушла в администрацию Василеостровского района, возглавляя ее вплоть до начала 2019 года. В том же году Киселева работала в качестве советника губернатора Петербурга.

С ноября 2019 года по октябрь 2021-го Киселева занимала пост заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга. 26 октября она была назначена заместителем председателя Комитета по градостроительству и архитектуре, а уже 1 ноября стала временно исполняющей обязанности главы комитета.

Награждена медалью «В память 300-летия Санкт‑Петербурга», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации.