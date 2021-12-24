Снегопад и возвращение морозов: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 декабря, метеорологические условия в Петербурге будут определяться прохождением холодного атмосферного фронта, после чего регион окажется в тыловой части циклона «Квинтинус». Погода будет облачной, пройдет снег, местами сильный. Температура воздуха в течение дня будет постепенно понижаться.

Температура воздуха сегодня в городе составит -3…-5 градусов, по области -3…-8. К вечеру в Петербурге похолодает до -10…-12 градусов, в регионе — до -9…-14. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 739 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 25 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер ожидается западных направлений слабый. Температура воздуха ночью -15…-17 градусов, днем -10…-12. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем так же повышаться. На дорогах образуется гололедица и снежный накат.

В воскресенье, 26 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, временами будет идти небольшой снег. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный. В ночное время суток -14…-16 градусов, днем -12…-14. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться. На дорогах по-прежнему гололедица и снежный накат.