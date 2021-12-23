Статистика: в России за год резко увеличилось число разводов

В России за год фиксируют больше разводов, чем годом ранее. Так в 2021-м распалось на 80 тысяч пар больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Минюста. Это связывают с пандемией.
С января по октябрь в России официально расторгли отношения 481 176 пар, тогда как в 2020 году — 401 176 пар. Но также отмечается, что выросло и количество заключенных браков. За аналогичный период расписались 721 077 пар, а в 2020 году на 140 тыс. меньше — 581 320.
Напомним, В Петербурге стали чаще заключать браки и оформлять разводы. За первые пять месяцев 2021 года развелись 10 792 пары, а 14 377 влюбленных зарегистрировали свой брак.
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