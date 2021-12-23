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Центр встал: и снова в Петербурге 10-балльные пробки

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В Петербурге четвертый день подряд сохраняется сложная дорожная ситуация. Пробки на дорогах достигли максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

Яндекс. Карты

Сообщается, что заторы пойдут на убыль только через час, и то не сильно. Большие пробки фиксируют в центре. Стоит Невский проспект, Садовая улица, площадь Александра Невского, набережная Фонтанки, Лиговский проспект и другие улицы.

Парализованы 16-я и 17-я линии Васильевского острова, пробки на набережной Макарова и Тучковом мосту, Большая пушкарская улица и Чкаловский проспект.

На Ленинском проспекте сразу несколько ДТП создали тяжелую дорожную обстановку. Напротив «Максидома» в направлении проспекта Маршала Жукова первая авария, вторая — у перекрестка Ленинского с Маршала Жукова.

Почти не двигается Московское шоссе, затруднено движение на Коломяжском проспекте и Парашютной улице.

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