Центр встал: и снова в Петербурге 10-балльные пробки

В Петербурге четвертый день подряд сохраняется сложная дорожная ситуация. Пробки на дорогах достигли максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».
Сообщается, что заторы пойдут на убыль только через час, и то не сильно. Большие пробки фиксируют в центре. Стоит Невский проспект, Садовая улица, площадь Александра Невского, набережная Фонтанки, Лиговский проспект и другие улицы.
Парализованы 16-я и 17-я линии Васильевского острова, пробки на набережной Макарова и Тучковом мосту, Большая пушкарская улица и Чкаловский проспект.
На Ленинском проспекте сразу несколько ДТП создали тяжелую дорожную обстановку. Напротив «Максидома» в направлении проспекта Маршала Жукова первая авария, вторая — у перекрестка Ленинского с Маршала Жукова.
Почти не двигается Московское шоссе, затруднено движение на Коломяжском проспекте и Парашютной улице.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.