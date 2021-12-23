Центр встал: и снова в Петербурге 10-балльные пробки

Сообщается, что заторы пойдут на убыль только через час, и то не сильно. Большие пробки фиксируют в центре. Стоит Невский проспект, Садовая улица, площадь Александра Невского, набережная Фонтанки, Лиговский проспект и другие улицы.

Парализованы 16-я и 17-я линии Васильевского острова, пробки на набережной Макарова и Тучковом мосту, Большая пушкарская улица и Чкаловский проспект.

На Ленинском проспекте сразу несколько ДТП создали тяжелую дорожную обстановку. Напротив «Максидома» в направлении проспекта Маршала Жукова первая авария, вторая — у перекрестка Ленинского с Маршала Жукова.

Почти не двигается Московское шоссе, затруднено движение на Коломяжском проспекте и Парашютной улице.