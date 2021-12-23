В Царском селе впервые с 1916 года нарядили новогоднюю ель во дворце императора Николая II

Живую елку поставили в Палисандровой гостиной. Игрушки с начала прошлого века хранились в коллекции музея. И теперь новогоднюю елку украшают дореволюционные игрушки в виде слона, медведя, лошади, рыбы, лисицы, лося, ангела, шкатулки, корзинки и башмачка. Всего на дерево повесили более 40 редких елочных игрушек.

Праздничное дерево простоит во дворце до конца новогодних праздников. Посетителям не только устроят экскурсию и покажут его, но и устроят тематическое представление «Традиции празднования Рождества в императорской семье».

С 1905 вплоть до 1917 года Александровский дворец в Царском Селе использовали в качестве резиденции Николая II и Александры Федоровны. В этом месте императорская семья праздновала Новый год и Рождество.

К праздникам во дворце устанавливали не менее восьми елок, а украшала их сама императрица. Также принято было готовить подарки не только для членов династии, но и для слуг. В последний раз дворец украшали на Рождество в декабре 1916 года.