Петербурженка подала иск в суд на продавца спортивных батончиков, после которых ее муж стал слишком сексуально активным

В Петербурге женщина подала иск в Приморский районный суд на продавца протеиновых батончиков. По ее словам, они повлияли на либидо ее мужа, после этого он стал чрезмерно сексуально активен. Об этом стало известно от объединенной пресс-службы судов города.
Женщина купила 12 протеиновых батончиков, которые очень понравились ее супругу. На следующий день после этого мужчина стал проявлять повышенную активность, и сексуальную в том числе.
Истица считает, что это может быть связано с составом батончиков, в которых содержаться компоненты, возбуждающие нервную систему. В иске пострадавшей сказано, что «употребление батончиков привело к тому, что со стороны мужа повысилась интимная активность, которая противоречит нормам морали». Она также потребовала остановить производство батончиков.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.