Петербурженка подала иск в суд на продавца спортивных батончиков, после которых ее муж стал слишком сексуально активным

Женщина купила 12 протеиновых батончиков, которые очень понравились ее супругу. На следующий день после этого мужчина стал проявлять повышенную активность, и сексуальную в том числе.

Истица считает, что это может быть связано с составом батончиков, в которых содержаться компоненты, возбуждающие нервную систему. В иске пострадавшей сказано, что «употребление батончиков привело к тому, что со стороны мужа повысилась интимная активность, которая противоречит нормам морали». Она также потребовала остановить производство батончиков.