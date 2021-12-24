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Доброе дело дня: купить картины петербургских художников и стрит-артистов на выставке «Друг в беде не бросит» и помочь в лечении рака

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Художники и стрит-артисты из Петербурга — среди них Максим Има, Турбо, Vova Gypsy — представили десятки работ для благотворительной выставки «Друг в беде не бросит». Она пройдет в субботу, 25 декабря, в Parikmaherskaya32, а любую из понравившихся картин можно приобрести для личной коллекции. 

Важно: все вырученные деньги пойдут на лечение и реабилитацию петербурженки Елены Чистяковой, которой в августе 2021 года диагностировали онкологическое заболевание. Организовал выставку и выступил куратором ее сын Даниил Чистяков: 

«Это отличная возможность сделать близким стильный подарок и заодно совершить важное доброе дело. Поддержать нашу семью также можно, записавшись на занятия по академическому рисунку, к моему папе — Чистякову Всеволоду. Он рисует всю жизнь и учится в РГПУ им. А. И. Герцена на преподавателя. Да случится Новогоднее чудо!»

Старт выставки в 20.00. Адрес  — Социалистическая ул., 21. Вы также можете поддержать семью, перечислив пожертвование: 5536 9138 1961 6554 (Тинькофф). 

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