Доброе дело дня: купить картины петербургских художников и стрит-артистов на выставке «Друг в беде не бросит» и помочь в лечении рака

Важно: все вырученные деньги пойдут на лечение и реабилитацию петербурженки Елены Чистяковой, которой в августе 2021 года диагностировали онкологическое заболевание. Организовал выставку и выступил куратором ее сын Даниил Чистяков:

«Это отличная возможность сделать близким стильный подарок и заодно совершить важное доброе дело. Поддержать нашу семью также можно, записавшись на занятия по академическому рисунку, к моему папе — Чистякову Всеволоду. Он рисует всю жизнь и учится в РГПУ им. А. И. Герцена на преподавателя. Да случится Новогоднее чудо!»

Старт выставки в 20.00. Адрес — Социалистическая ул., 21. Вы также можете поддержать семью, перечислив пожертвование: 5536 9138 1961 6554 (Тинькофф).