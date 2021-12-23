В Ржевском лесопарке открыли обновленную лыжню

Обильные снегопады, которые прошли недавно, позволили увеличить длину трассы в Ржевском лесопарке. Лыжню также сделали широкой, чтобы спортсмены могли идти как как коньковым, так и классическим ходом.

Помимо этого, в Красногвардейском районе дополнительно обустроили трассы в Полюстровском парке на 2 километра и в парке Малиновка на 1 километр.

Также для любителей зимнего спорта в районе залили 8 бесплатных открытых катков, на каждом из которых ежедневно работают профессиональные инструкторы, которые учат кататься на коньках и организовывают хоккейные матчи.