В петербургском аэропорту «Пулково» откроется магазин «Магнит»

Магазин «Магнит Сити» разместят на первом этаже терминала. Он будет занимать площадь в 100 квадратных метров. В нем будут продавать более 1 300 товаров, помимо этого, сделают особый упор на кулинарию и блюда ready-to-eat.

В продаже будут комбо-наборы, вторые блюда, салаты, овощи и фрукты, снеки, молочные продукты, мороженое, свежевыжатые соки, кофе и чай навынос. Прямо в магазине будут готовить свежую выпечку и хот-доги.

В торговой точке также установят кафе на 20 посадочных мест. А все купленные товары можно будет разогреть в специальной зоне.

Напомним, петербургский аэропорт «Пулково» может лишиться «пяти стаканов». Власти рассматривают возможность сноса Терминала-1, возведенного в 1960-х годах, ради строительства современного здания. Как считают в Смольном, с функциональной точки зрения сохранить представителя позднего модернизма практически невозможно.