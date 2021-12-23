Памятник природы «Река Величка» стал 48-й особо охраняемой природной территорией регионального значения. Расположена она в Выборгском районе — вблизи поселка Заречье. Основной целью создания памятника является сохранение природного комплекса реки Величка (Верховка) и прибрежных территорий с высоким биотопическим разнообразием — животных, растений, грибов и микроорганизмов.

Особой охране в границах памятника природы подлежит разнообразие биотопов — включающее верховые болота, старовозрастные ельники, участки широколиственных лесов на склонах, луга и низинные болота с высоким разнообразием видов растений.

Напомним, в сентябре в Петербурге появился первый детский экологический маршрут. Теперь маленькие петербуржцы смогут увидеть своими глазами, насколько зеленый дуб у Лукоморья. А в октябре в Ленинградской области открылась новая экологическая тропа — уже 30-я по счету. Она расположена на территории природного заказника «Шалово-Перечицкий» в Лужском районе и получила название «Лесные дали».