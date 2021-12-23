18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Леса на склонах, старовозрастные ельники и животный мир: в Ленобласти появился новый памятник природы «Река Величка»

Поделиться:

В Ленинградской области появилась новая особо охраняемая природная территория — памятник природы «Река Величка». На его территории можно встретить леса на склонах, старовозрастные ельники и разнообразный животный мир.

Shutterstock.com

Памятник природы «Река Величка» стал 48-й особо охраняемой природной территорией регионального значения. Расположена она в Выборгском районе — вблизи поселка Заречье. Основной целью создания памятника является сохранение природного комплекса реки Величка (Верховка) и прибрежных территорий с высоким биотопическим разнообразием — животных, растений, грибов и микроорганизмов.

Особой охране в границах памятника природы подлежит разнообразие биотопов — включающее верховые болота, старовозрастные ельники, участки широколиственных лесов на склонах, луга и низинные болота с высоким разнообразием видов растений.

Напомним, в сентябре в Петербурге появился первый детский экологический маршрут. Теперь маленькие петербуржцы смогут увидеть своими глазами, насколько зеленый дуб у Лукоморья. А в октябре в Ленинградской области открылась новая экологическая тропа — уже 30-я по счету. Она расположена на территории природного заказника «Шалово-Перечицкий» в Лужском районе и получила название «Лесные дали».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: