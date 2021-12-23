В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за метели и сильного ветра

По информации Росгидрометцентра России, с 08:00 23 декабря до 06:00 24 декабря на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега, метели и порывов ветра до 15-18 метров в секунду. «Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также быть внимательными следует пешеходам.

Обещанное синоптиками потепление все-таки пришло в Петербург, однако не одно, а вместе с циклоном под названием «Квинтинус». Слабый «минус» на термометрах, метель и порывистый ветер — рассказываем, чего ожидать от погоды сегодня.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 24 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода. Пройдет снег — ночью местами сильный, в отдельных районах метель, днем небольшой. Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного, утром и днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -6 до -8 градусов. На дорогах образуется гололедица.

В субботу, 25 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, временами будет идти небольшой снег. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный. В ночное время суток -13…-15 градусов, местами до -18, днем -9…-11. На дорогах гололедица.