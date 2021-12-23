Метель, ветер и потепление: в Петербург пришел циклон «Квинтинус»

«Синоптическую ситуацию сформирует теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, названным нашими немецкими коллегами «Квинтинус». Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, вызовет снегопады и метели. Усилится ветер, атмосферное давление будет резко падать, а температура повысится», — дал прогноз на сегодня, 23 декабря, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе составит -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер ожидается юго-западный 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет активно падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 24 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода. Пройдет снег — ночью местами сильный, в отдельных районах метель, днем небольшой. Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного, утром и днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -6 до -8 градусов. На дорогах образуется гололедица.

В субботу, 25 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, временами будет идти небольшой снег. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный. В ночное время суток -13…-15 градусов, местами до -18, днем -9…-11. На дорогах гололедица.