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Ахилл из Эрмитажа и еще шесть котов из Петербурга и Ленобласти вошли в топ-10 самых упоминаемых пушистиков

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Кот Ахилл из Государственного музея Эрмитаж занял первое место в списке самых упоминаемых в российских СМИ котов в 2021 году, который составило агентство «Медиалогия». Помимо него, в рейтинг внесли еще шесть пушистиков из Петербурга и Ленобласти.

Эрмитажный кот-оракул «прославился» тем, что предсказывал результаты матчей на Евро-2020. На второе место поставили кота Осю из музея Ахматовой, которого в сентябре искал весь город. Позже его вернули в музей на Литейном проспекте.

Третью строчку отдали якутскому коту Васе, который отважно бросился защищать своего хозяина от медведя. Четвертое место занимает кот-хулиган из Ленобласти. Жительница региона жаловалась на него в администрацию из-за того, что он с завидной регулярностью дразнил ее собак.

В десятку также попали Кошка Муся из библиотеки имени Маяковского, сбежавший из переноски Кузя, кошка Серафима, которая получила работу в Петропавловской крепости.

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