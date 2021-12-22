Ахилл из Эрмитажа и еще шесть котов из Петербурга и Ленобласти вошли в топ-10 самых упоминаемых пушистиков

Эрмитажный кот-оракул «прославился» тем, что предсказывал результаты матчей на Евро-2020. На второе место поставили кота Осю из музея Ахматовой, которого в сентябре искал весь город. Позже его вернули в музей на Литейном проспекте.

Третью строчку отдали якутскому коту Васе, который отважно бросился защищать своего хозяина от медведя. Четвертое место занимает кот-хулиган из Ленобласти. Жительница региона жаловалась на него в администрацию из-за того, что он с завидной регулярностью дразнил ее собак.

В десятку также попали Кошка Муся из библиотеки имени Маяковского, сбежавший из переноски Кузя, кошка Серафима, которая получила работу в Петропавловской крепости.