Третий день подряд в Петербурге сохраняются вечерние 9-балльные пробки

Плотное движение зафиксировали на Садовой улице, на Невском проспекте, возле площади Александра Невского, На Литейном проспекте, на набережной Обводного канала и других улицах.

Сложная дорожная обстановка замечена на Петроградской стороне. Плотно стоит Большой проспект П.С., Большая Пушкарская улица и Каменноостровский проспект в обе стороны. Пробки есть и на участке проспект Энгельса — Большой Сампсониевский проспект. Также загружено Выборгское шоссе по направлению из центра.