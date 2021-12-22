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Третий день подряд в Петербурге сохраняются вечерние 9-балльные пробки

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В Петербурге третий день подряд вечером фиксируются аномальные 9-балльные пробки. Дороги начали окрашиваться в красный еще с пяти часов вечера, согласно данным «Яндекс.Пробки».

Яндекс. Карты

Плотное движение зафиксировали на Садовой улице, на Невском проспекте, возле площади Александра Невского, На Литейном проспекте, на набережной Обводного канала и других улицах.

Сложная дорожная обстановка замечена на Петроградской стороне. Плотно стоит Большой проспект П.С., Большая Пушкарская улица и Каменноостровский проспект в обе стороны. Пробки есть и на участке проспект Энгельса — Большой Сампсониевский проспект. Также загружено Выборгское шоссе по направлению из центра.

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