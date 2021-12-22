Фоторепортаж: как центр Петербурга украсили к Новому году. На Невском впервые за 7(!) лет новое оформление

Центр Петербурга закончили украшать к праздникам. Свое место заняла главная елка на Дворцовой площади, а на Невском проспекте впервые за последние годы сменили новогоднее оформление. Фотограф «Собака.ru» Евгений Овсянников показывает детали, которые вы могли пропустить, спеша по делам.
Второй год подряд Дворцовую площадь украшает живая ель, такой выбор сделали жители Петербурга. 90-летнее дерево нашли в Приозерском районе Ленобласти около деревни Котово. Выбрали его за идеально ровный ствол (говорят, это редкость для таких больших елей) и пушистые ветки.
Уже традиционно праздничное дерево украсили в стиле 50-60-х годов. Ностальгию по этому времени призваны пробудить 300 елочных игрушек: домики, медведи и зайцы, щелкунчики (все расписаны петербургскими художниками). Также на наряд пошло 5 километров (!) световых гирлянд, 300 метров гирлянд из флажков, еще 300 ретро световых гирлянд из лампочек и еще 300 метров серпантина.
А еще вокруг главной елки города установили 48 маленьких елочек, на фоне которых горожане могут делать селфи и записывать сторис.
Впервые за долгое время Невский поменял праздничное оформление (старые конструкции прослужили семь лет и их передали в другие районы города). Если елка на Дворцовой должна напомнить о советских временах, то главную улицу города украсили в имперском стиле. Над головами водителей и пешеходов пропалывают светящиеся короны и скипетры.
А вот оформление сада Зимнего дворца, Исаакиевской площади, осталось традиционным: звезды, синие гирлянды и диоды, имитирующие струи воды в фонтанах. Над дворцовым мостом вновь появились украшения, создающие эффект «северного сияния». Впервые в этом году такие же установки разместили и над каналом Грибоедова.
Пожалуй, самой яркой после улицей города после Невского проспекта стала Малая Садовая улица, где разместилась Новогодняя и Рождественская ярмарка.
Традиционно она продолжается на Манежной площади, где павильоны построены в стиле европейских старинных домиков, а фонтан накрыт композицией в виде огромного торта. Вдохновлялись авторы сказкой о Щелкунчике: игрушечные солдаты и крысы «снуют» повсюду. На ярмарке работают фудкорт, аттракционы и каток.
Всего же город к Новому году украсили 3800 праздничных конструкций. Большая часть из них уже использовалась в городе и лишь сменила место размещения. Помимо центра городские службы также оформили улицы в Московском, Выборгском, Невском, Фрунзенском, Петродворцовом и Кронштадтском районах.
Впрочем, украшения вызвали смешанную реакцию петербуржцев. Так, в официальной группе правительство города некоторые горожане жаловались на скромность декорирования города к Новому году.
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