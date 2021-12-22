Фоторепортаж: как центр Петербурга украсили к Новому году. На Невском впервые за 7(!) лет новое оформление

Второй год подряд Дворцовую площадь украшает живая ель, такой выбор сделали жители Петербурга. 90-летнее дерево нашли в Приозерском районе Ленобласти около деревни Котово. Выбрали его за идеально ровный ствол (говорят, это редкость для таких больших елей) и пушистые ветки.

Уже традиционно праздничное дерево украсили в стиле 50-60-х годов. Ностальгию по этому времени призваны пробудить 300 елочных игрушек: домики, медведи и зайцы, щелкунчики (все расписаны петербургскими художниками). Также на наряд пошло 5 километров (!) световых гирлянд, 300 метров гирлянд из флажков, еще 300 ретро световых гирлянд из лампочек и еще 300 метров серпантина.

А еще вокруг главной елки города установили 48 маленьких елочек, на фоне которых горожане могут делать селфи и записывать сторис.