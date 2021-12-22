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Введут ли QR-коды для посещения торговых центров в Ленобласти? Ответил губернатор

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Вводить QR-коды для посещения торговых центров в Ленинградской области не планируется. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Shutterstock.com

«Нет, [введение QR-кодов] не планируется. Ношение масок обязательно», — сообщил губернатор. Дрозденко добавил, что последняя редакция постановления, о мерах по предотвращению распространения коронавируса в Ленобласти намерены скорректировать таким образом, чтобы срок действия QR-кода переболевшего коронавирусом был продлен с полугода до года.

Напомним, сегодня губернатор Александр Беглов подписал новую, «новогоднюю» редакцию постановления о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Общепит сможет работать всю новогоднюю ночь, а кинотеатры с 1 января — принять на 25% больше посетителей. Рассказываем подробнее.

Ранее в Ленинградской области приняли редакцию постановления «антиковидного» постановления. Все изменения в документе связаны с предстоящими праздниками и отдыхом. В частности, родители или другие законные представители смогут присутствовать на утренниках, а заведения общепита с паспортом коллективного иммунитета — работать в новогоднюю и рождественскую ночи. 

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